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Fenerbahçe, Konyaspor, Kayacık, Spor

Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

- Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

10.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:24
Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

- Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

KONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil - beyazlılar Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Selim Ay ile Mücahit Atalay katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çabukluk çalışması ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Volkan Fındıklı ile Erdon Daci daha sonra ayrı olarak atletik performans antrenörü Cengiz Demirel yönetiminde çalıştı.

Oyuncular, savunma - hücum çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İHA

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Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

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