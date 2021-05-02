Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
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Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 5-1 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, önemli bir galibiyet elde ittikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 39. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 5-1 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, önemli bir galibiyet elde ittikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 maçtır kazanamadıklarını ve galibiyetin bu yüzden daha değerli olduğunu söyledi.

Bu maçtan 3 puan almanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Parlatan, "Önemli bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Özlediğimiz bir duygu ve 3 puandı. 6 maçtır kazanamıyorduk. 5-1'lik bir skorla 1-0 geri düşmüşken bunu yakalayarak takımımızın kalitesini, karakterini bugün yansıttığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Rakibin oyun kurulumunu rahatsız etmeye çalışan bir görüntü sergilemeye çalıştıklarını ifade eden Parlatan, şunları kaydetti:

"İlk yarım saatlik bölümde bunu beceremedik ve neticesinde duran toptan 1-0 geriye düştük. Akabinde 3 dakika sonra bizim adımıza 1-1'i yakalamak böyle takımlara karşı çok önemli. Çünkü pas oyunu yapan, rakibi bir şekilde topla birlikte koşturan bir takım olduğu için 1-1'i yakaladıktan sonra daha etkili olduk. Daha doğru işler yaptık. İkinci devrede rakibi kendi ikinci bölgemizde, merkezde kapattık. Etkili olmamalarını sağladık. Son maçlarda yapamadığımız geçiş hücumlarını kazandığımız top sonrası çok olumlu kullandık. Burada da birincisi, topu kapmak çok önemli. İkincisi, topu kaptıktan sonra da doğru pas tercihleri, doğru koşular ve finalinde gole çevirmek bizim adımıza çok önemliydi. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Oyuncularımız Galatasaray maçından sonra soyunma odasında kenetlenerek bu maça motive oldular. Tabii ki futbol şansı da yanımızdaydı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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