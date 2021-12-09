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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Sahada pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün katılmadı.

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AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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