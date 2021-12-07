Konyaspor Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise salonda yapılan çalışmanın ardından antrenmanı 5'e 1, 3'e 3 ve 2'ye 2 pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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