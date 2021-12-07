Konyaspor Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Konyaspor Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Konyaspor Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise salonda yapılan çalışmanın ardından antrenmanı 5'e 1, 3'e 3 ve 2'ye 2 pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

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AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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