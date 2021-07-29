Konyaspor, Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor, Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Konyaspor, Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İttifak Holding Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulübümüz adına Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Camgöz katıldı. On numara, merkez orta saha ve sol kanatta forma giyen Endri Çekiçi geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde 31 maçta 2 gol 2 asistle oynadı. Profesyonel kariyerinde 179 müsabakaya çıkan ve bu karşılaşmalarda 36 gol kaydeden Endri Çekiçi, İttifak Holding Konyaspor'umuzda 23 numaralı formayı giyecek" denildi.


Konyaspor, Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Konyaspor, Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti
Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor, Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 19:50:39. #1.16#

title