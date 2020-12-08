Konyaspor devre arasına "mutlu" girmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konyaspor devre arasına "mutlu" girmek istiyor

08.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:08

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde oynayacakları 10 maçı da güzel bir şekilde atlatıp, devre arasına mutlu girmek istediklerini söyledi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde oynayacakları 10 maçı da güzel bir şekilde atlatıp, devre arasına mutlu girmek istediklerini söyledi.

Kartal, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başından beri çok fazla sakatlık ve hastalık yaşadıklarını belirtti.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden futbol dünyasının da çok zor günler geçirdiğini ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Bu zor şartlar altında bütün kulüpler, teknik adamlar, futbolcular ve personel zorlu bir mücadele veriyoruz. Bütün bunların yanında biz ayrıca sakatlık şansızlıkları da yaşıyoruz. Bütün bunlara rağmen takım olarak iyi çalışan ve birbirine saygı duyan bir ekibiz. Sakatlık ve hastalıklardan dolayı son dönemlerde yapmış olduğumuz sistem değişiklikleri, rakibe göre yaptığımız hamlelerimiz karşılık buldu. Benim felsefem futbolu çirkinleştirmeyen, futbolu hücumsal anlamda oynamaya çalışan bir takım yaratmak. Hücum futbolunu iyi uyguladığımızı düşünüyorum."

Kartal, bir oyuncunun maç boyunca uzun koşmasından ziyade topun oyuncuda kalmasını önemsediğini vurgulayarak, "Sistemden sisteme geçebiliyoruz. Sistem konusunda inatçılığımız yok. Bunu da iyi aktardığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız da buna iyi bir cevap verdi. Kazanmasını bildik. İlk yarıda 10 maçımız daha var. İyi futbolumuzu sürdürmek ve üstüne koyarak ilk devreyi iyi tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Konyaspor'a geldikten sonra takımın çehresini, vizyonunu değiştirmeyi düşündüklerini aktaran Kartal, bir plan çerçevesinde Konyaspor'da bazı sistem değişikliklerini uyguladıklarını ve bunu da oyuncuların çok çabuk benimsediğini söyledi.

Kaleci Sehic: "Sezonu iyi bir noktada tamamlayacağız"

Kaleci İbrahim Sehic ise Konyaspor'un bu sezon şimdiye kadar çok iyi performans sergilediğini kaydetti.

Takımın her gün daha da güçlendiğini vurgulayan Sehic, "Bunu da skora yansıtmayı başardık. Ümit ediyorum ve öngörüyorum ki önümüzdeki maçlarda da başarımızı sürdürüp, sezonu iyi bir noktada tamamlayacağız." dedi.

Sehic, bu hafta sonu oynayacakları MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek Ankara'dan galibiyetle dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Antrenman

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Futbolcular idmanda, koşu, topla ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Konyaspor devre arasına 'mutlu' girmek istiyor
Konyaspor devre arasına 'mutlu' girmek istiyor
Konyaspor devre arasına 'mutlu' girmek istiyor
Konyaspor devre arasına 'mutlu' girmek istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

İlgili Haberler

Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde
Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde
Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı
Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı
Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti
Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Fatih Terim Mbaye Diagne Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kız Türk Silah Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor devre arasına "mutlu" girmek istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 20:08:22. #1.15#
title