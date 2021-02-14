Konyaspor-Denizlispor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konyaspor-Denizlispor maçının ardından

14.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:47
Konyaspor-Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u sahasında 2-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, ihtiyaç duydukları galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u sahasında 2-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, ihtiyaç duydukları galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Perşembe günü oynadıkları zorlu kupa maçının yorgunluğunu atamadan bu maça çıktıklarını ifade eden Parlatan, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekten ihtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik. Burada tabii ki ilk önce oyuncularımızı kutlamamız lazım. Perşembe günü oynanan 120 dakikalık oyundan sonra... Bunun hem fiziksel hem mental yorgunluğu hala oyuncuların üstünde. Ancak oyuncularımız bunu gerçekten çok iyi telafi etti ve hiçbir şekilde sahaya yansıtmadıklarını düşünüyoruz. İlk devre belki ofansif anlamda oyunu sergileyemedik. İkinci devre ufak bir değişiklikle ofansif anlamda hocamızın ve ekibin verdiği kararla ofansif anlamda daha domine eden ve topa sahip olan bir Konyaspor vardı. Bunu ufak dokunuşlarla soyunma odasında hocamız oyuncularımıza iletti. Oyuncular da bunu sahada yansıtarak gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sonuçta galibiyet adına bir özlem vardı."

Yoğun maç trafiğinden dolayı takımla istenen düzeyde çalışamadıklarını anlatan Parlatan, "En azından bu hafta içerisinde istediğimiz oyun anlayışını, oynatmak istediğimiz futbolu takımımızla çalışma fırsatı bulacağız. İnşallah en kısa zamanda özlediğimiz ofansif ve pozitif futbol oynayan, aynı zamanda da sonuç elde etmek isteyen ve hedefe giden Konyaspor'u görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Serdar Aziz Ünal Karaman
Tüm Haberler Kar Pkk Milli Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor-Denizlispor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 16:50:37. #1.16#
title