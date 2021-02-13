Konyaspor, Denizlispor maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketiyle başladı.

İdman, taktik çalışmasının ardından sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Marko Jevtovic ve tedavisi süren Alper Uludağ, İbrahim Sehic, Volkan Fındıklı ile Marin Anicic yarınki maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan