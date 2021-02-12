Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

12.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:22
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Beşiktaş'a elenerek veda eden İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Beşiktaş'a elenerek veda eden İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketiyle başladı.

Kupa müsabakasında forma giyen oyuncuların dinlendiği idman, 4'e 4 topla oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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