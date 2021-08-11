Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 16 Ağustos'ta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 16 Ağustos'ta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. İdman, savunma-hücum organizasyonu çalışmasının ardından top oyunlayla tamamlandı.

Tedavileri devam edilen Musa Çağıran, Barış Yardımcı ve Erdon Daci takımdan ayrı çalışırken antrenmanda U 17 Milli Takım kampında bulunan Ahmet Karademir de yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Yusuf Güney Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Hakan Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:33:31. #1.15#

title