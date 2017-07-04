Konyaspor'dan Yusuf Erdoğan Açıklaması

Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, transferi için görüştükleri Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kendilerini seçmesi gerektiğini söyledi.



Deneyimli teknik adam, stoper, sol bek ve santrafor transferi yapılacağına değinerek, şunları kaydetti:



"Bajic çok yetenekli bir oyuncumuz. Farklı yerlerde oynama özellikleri de var ama oyun yapımıza göre daha hareketli bir santrafor üzerinde yoğunlaşıyoruz. Yönetimin ve bizlerin tüm çabaları Konyaspor menfaati üzerinedir. Yusuf Erdoğan ile konuştuk. O süreci devam ettiriyoruz ama bizi tercih etmesi gerekiyor. Böyle bir ifadeyi kullanması gerekir ki ondan sonraki süreç başlasın. O sesi ondan henüz alamadık. Yönetim kurulumuz profesyonelce kulübü ve menajeriyle iletişimini sürdürüyor. Bize 'evet' dediği andan itibaren kapımızın açık olduğunu daha önce belirttim şimdi de açık. Yönetim çalışmaları bırakmadı, devam ettiriyor."