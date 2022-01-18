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Konyaspor'dan TFF'ye teşekkür

Konyaspor'dan TFF'ye teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teşekkür etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teşekkür etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' ismini veren TFF'ye sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olmuştur. 8'i A Milli olmak üzere 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz" denildi. - KONYA

Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

Spor Toto Süper Lig'e "Ahmet Çalık Sezonu" ismi verildi

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Konyaspor, Spor, Haber

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