Konyaspor'dan TFF'ye teşekkür

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teşekkür etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' ismini veren TFF'ye sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olmuştur. 8'i A Milli olmak üzere 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz" denildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri