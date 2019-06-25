Konyaspor'dan Sivasspor'un Yatabare teklifine ret

Konyaspor ile Sivasspor arasındaki Yatabare anlaşmazlığı devam ediyor.

Konyaspor'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yatabare'nin durumu belirsizliğini koruyor. Uygun bir teklif gelmesi halinde gönderilebileceği duyurulan Yatabare için aralarında Sivasspor'un da bulunduğu bazı Süper Lig kulüpleri nabız yokluyor. Konyaspor'a, Karabükspor'dan bonservis ücreti ödenmeden gelen ve yıllık 950 bin Euro kazanan Yatabare için Sivasspor'un yeni çalıştırıcısı Rıza Çalımbay'ın çok ısrarcı olduğu ancak iki kulüp arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Oyuncu ile her konuda anlaşan Sivasspor'un Konyaspor'u ikna etmek için çaba gösterdiği ifade ediliyor.

Konyaspor'un yıllık maliyetinden kurtulmak için bonservis ücreti istemediği oyuncu için Sivasspor ise ilginç bir teklifte bulundu. Yatabare ile 600 Bin Euro'ya anlaşan kırmızı-beyazlılar, oyuncunun Konyaspor'dan alacağı 950 Bin Euro'nun kalan kısmı olan 350 Bin Euro'yu ise Konyaspor'un ödemesini istiyor. Konyaspor ise bonservis ücreti almadan gönderilecek futbolcuya 1 sezon boyunca ekstradan 350 bin Euro ödemek istemiyor. Sivasspor'un bu teklifini kabul etmeyen yeşil-beyazlı kulübün anlaşma sağlanamaması halinde futbolcuyu kadroda tutabileceği belirtildi. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın da Yatabare'nin kalmasına karşı olmadığı ve kulüp menfaatlerini ön planda tuttuğu bildirildi. Kulüpler anlaşmaya varamazsa Yatabare kadroda tutulacak ve yeni sezonda Bajic'in alternatifi olacak. - KONYA

Kaynak: İHA