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Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı açıklaması

Konyaspor, sözleşmesi devam eden oyuncusu Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığı yönünde çıkan haberler üzerine, "Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir" açıklaması yaptı.

Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı açıklaması
03.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:48

Konyaspor, sözleşmesi devam eden oyuncusu Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığı yönünde çıkan haberler üzerine, "Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir" açıklaması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi devam eden oyuncumuz Serkan Kırıntılı ile Süper Lig takımlarından birinin transfer görüşmesi yaptığına dair medyada bir takım haberler yer almaktadır. Yayıncı kuruluşun resmi hesaplarında yer alan haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve kalecimiz Serkan Kırıntılı'nın bu sözleşme karşılığında ne kadar maaş alacağı tüm ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Serkan Kırıntılı Konyaspor'un sözleşmeli oyuncusudur ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir. Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir. Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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