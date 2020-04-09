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Mevlana Celaleddin Rumi, Konyaspor, Spor

Konyaspor'dan koronavirüse karşı kısa filmli destek

Konyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kal çağrısı içeren kısa film yayımladı.

09.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:16
Konyaspor'dan koronavirüse karşı kısa filmli destek

Konyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kal çağrısı içeren kısa film yayımladı.

Kulübün sosyal medya üzerinden "YenidenBuluşacağız" ve "SabretTürkiyem" başlıklı etiketlerle yaptığı paylaşımda, Hz. Mevlana'nın "Ümitsizlikten sonr? nice ümitler, k?r?nlıkl?rın sonund? nice güneşler v?r." sözüyle paylaşılan kısa filmde, şu ifadelere yer verildi:

"Hepimiz bu şehrin sesini çok özledik. Fakat biliyoruz bir gün, yeniden dolduracağız Pir'in sevgi dolu bahçesini. Huzuru yeniden yaşayacağız. Yeniden paylaşacağız şehrin tarih kokan sokaklarını. Hasretle adımlayacağız. Yeniden kavuşacağız sevdiklerimize. Yolcu edeceğiz dualarla, umutla. Yeniden şehrin kalbine varacağız. Hayatı yeniden tadacağız. Aşk ile süsleyeceğiz zamanı. Yeniden. Yeniden zil çalacak. Cıvıltılarını duyacağız koşuşturan çocukların. Omuz omuza marşlar söyleyeceğiz yeniden. Sevinçle sarılacağız birbirimize. Gün gelecek #YenidenBuluşacağız."

Filmin son sahnesinde ise "O güzel günlere kadar evde kal. Özlediğimiz sesleri yeniden duyabilmek için, sevdiklerin için, kendin için, şehrin ve ülken için... Sabret Türkiye. Elbet #YenidenBuluşacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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