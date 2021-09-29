Konyaspor'dan kadın taraftarlara bilet indirimi
Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın biletlerinde kadın taraftarlara özel yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.
Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın biletlerinde kadın taraftarlara özel yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.
Konyaspor'un, Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri 29 Eylül Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak. Bu karşılaşma biletlerinde kadın taraftarlara özel yüzde 50 indirim uygulanacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada indirimin sadece gişeden ve kadın taraftarın kendisinin alması koşulu ile uygulanacağı, internetten ve mobil uygulamadan indirimin söz konusu olmayacağı bildirildi.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP (A-C Blok): 300 TL
Batı Alt (D Blok): 180 TL
Batı Alt (C-E Blok): 160 TL
Batı Alt (B-F Blok): 150 TL
Batı Alt (A-G Blok): 130 TL
Batı Üst (B-C Blok): 140 TL
Batı Üst (A-D Blok): 120 TL
Doğu Alt (D Blok): 110 TL
Doğu Alt (C-E Blok): 100 TL
Doğu Alt (B-F Blok): 90 TL
Doğu Alt (A-G Blok): 75 TL
Doğu Üst (E Blok): 100 TL
Doğu Üst (B-F Blok): 90 TL
Doğu Üst (A-G Blok): 75 TL
Kale Arkaları Güney: 30 TL
Kale Arkaları Kuzey: 30 TL - KONYA