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Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki

Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, ligin bitimine 5 hafta kala telafisi olmayan maçlar dönemine girildiğini vurguladı.

Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki
01.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:31

Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, ligin bitimine 5 hafta kala telafisi olmayan maçlar dönemine girildiğini vurguladı.

Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybedilecek ya da kazanılacak her puanın hem şampiyonluk yarışı için hem de bir alt lige düşme konusunda son derece önemli hale geldiğini belirtti.

Böyle bir durumda futbolcuların girdikleri her pozisyonun, ortaya koydukları mücadelenin, performansın yanı sıra çalınacak her düdüğün, verilecek her kararın büyük bir vicdani sorumluluğu da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Öten, "Biz kendi hatalarımız ve performansımızla ilgili değerlendirmeleri kendi içimizde camiamızda yaparız ancak özellikle hakemlerimizin skoru direkt etkileyecek hatalı kararları sadece bizi değil bu mücadelenin içindeki tüm takımların kaderini belirleyecektir." dedi.

Öten, Süper Lig'de oynadıkları son maç için şunları söyledi:

"Birbirinin tıpa tıp aynısı pozisyonda maç 0-0 devam ederken VAR hakemi marifetiyle birine kırmızı diğerine ise VAR müdahalesi olmadan sarı kart gösteriliyor. A'dan Z'ye tüm futbol kamuoyunun ittifak ettiği bir pozisyonda tüm itirazlara ve uyarılara rağmen müsabakanın orta hakemi pozisyonu izleme gereği bile duymuyor. Maçın orta hakemi ve VAR hakemine bu hafta maç verilmemesi ve tahmin ettiğimiz kadarı ile cezaya girmiş olmalarından mutlu olmak durumunda değiliz. Kaldı ki bu durum bizim kayıp puanlarımızı da geri getirmeyecektir. Hepimiz ateşten gömlek giymiş vaziyetteyiz. Hakemlerin durumunun da kolay olmadığının farkındayız. Biz bir tek şey istiyoruz. Adil ve hakkaniyet çerçevesinde bir yönetim. Sadece kendimiz için değil, bunu tüm takımlar için istiyoruz ve talep ediyoruz. Her kulüp kendi kaderini kendi performansıyla belirlesin. Hakem kararları sıralamaya etki etmesin."

"Biz takımımıza güveniyoruz"

Öten, İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak kimsenin hakkını yemek, kimseye de haklarını yedirmek istemediklerini bildirdi.

Sahanın tek hakimi olan ve kendilerine sonuna kadar inandıkları ve güvendikleri hakemlerin, özellikle lige tutunmaya çalışan takımların kritik son 5 haftasında maçların önüne geçip konuşulmasını arzu etmediklerini dile getiren Öten, "Son maçlarda hakemlerimizin ellerini vicdanlarına koyarak çok daha özenli ve dikkatli bir şekilde müsabakaları yöneteceklerine inancımız sonsuz. Biz takımımıza güveniyoruz, teknik heyetimize futbolcularımıza inanıyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız Çaykur Rizespor maçını kazanıp kalan 4 maçta da ihtiyacımız olan puanları alarak ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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