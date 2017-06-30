Konyaspor'dan Forvete Takviye

Atiker Konyaspor, pilot takımı Anadolu Selçukspor'da forma giyen genç forvet Seddar Karaman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Anadolu Selçukspor'da başarılı futboluyla göz dolduran Seddar Karaman'la 4 yıllık bir anlaşma yaptıkları ve bu anlaşmayla yeni bir santrafor kazandıklarını söyledi. Şan, "Kendisinden çok umutluyuz. Sakatlıktan yeni çıktı, inşallah bir daha böyle bir sakatlık yaşamaz. Konyasporumuza faydalı olacağını düşündüğümüz bir transfer. Anadolu Selçukspor takımımızdan diğer futbolcu arkadaşlarına da güzel bir örnek olacaktır. Hayırlı olsun" dedi.



"BANA İNANANLARI MAHCUP ETMEYECEĞİM"



Genç oyuncu Seddar Karaman ise Konyaspor'a transfer olduğu için kelimelerle ifade edilemeyen tarifsiz bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.Karaman, "Sakatlık döneminden çıktım ve bu süreç içerisinde gerek Konyaspor başkanımız Ahmet Şan, gerekse Anadolu Selçukspor başkanımız elinden gelen her türlü desteği sağladılar. Kendilerine minnettarım. Burayı adeta evime çevirdiler, hepsinden Allah razı olsun. Kelimelerle ifade edilemeyen tarifsiz bir mutluluk. Allah'ım bana inşallah uzun süre bu formayı giymeyi nasip eder. Çok teşekkür ediyorum. Bana inananları mahcup etmeyeceğim" şeklinde konuştu.



(İHA)