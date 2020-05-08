Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

İttifak Holding Konyaspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

İttifak Holding Konyaspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarından birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bir başka personelin ise şüpheli durumda olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA