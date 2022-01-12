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Konyaspor'dan Ahmet Çalık anısına bilet

Konyaspor'dan Ahmet Çalık anısına bilet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL'den satışa çıkarılacağını açıkladı.

Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL'den satışa çıkarılacağını açıkladı.

Konyaspor, dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL'den satışa çıkacağını bildirdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, 14 Ocak Cuma günü saat 11.00'da satışa sunulacağı belirtildi. - KONYA

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