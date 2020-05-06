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Konyaspor'dan açıklama: "Maçlar oynanacaksa futbolcular ikna edilmelidir"

Konyaspor'dan açıklama:
06.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:54

Konyaspor, Futbola Dönüş Protokolü Önerileri kapsamında maçlar oynanacaksa tüm oyuncu gurupları ve teknik heyetleri tatmin edecek bir çözüm yolu bulunup mutlaka futbolcuların ikna edilmesini istedi.

Konyaspor, Futbola Dönüş Protokolü Önerileri kapsamında maçlar oynanacaksa tüm oyuncu gurupları ve teknik heyetleri tatmin edecek bir çözüm yolu bulunup mutlaka futbolcuların ikna edilmesini istedi.

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, özellikle teknik direktörler arasında Futbola Dönüş Protokolü Önerileri doğrultusunda 4 haftalık hazırlık sürecinin yeni bir takım sorunları beraberinde getireceği ve mevcut durumun hem sporcu sağlığını tehdit etmeye devam edeceği hem de küme düşme ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyeceği görüşünün hakim olduğu belirtilerek, "Hocamız Bülent Korkmaz'la konu hakkında yapmış olduğumuz ilk değerlendirmede tıpkı diğer teknik adamlar gibi kendisi de protokolün mevcut haliyle hayata tatbikinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu şartlarda futbolcuları maçlara motive etmenin hem mental hem de fiziksel anlamda onları hazırlamanın kolay olmayacağının altını çizdi. TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Protokolünde birçok konu masa başında uygulanabilir gibi görünse de spor kamuoyunun ortak düşüncesi sahada işler bu kadar basit olmayacak. Özellikle alt ligler bu protokolü tam olarak uygulayamayacak" denildi.

Protokol önerileri arasında en çok tartışılan konulardan birinin de yaşanacak vahim vakalarla ilgili kulüp doktorları ve idari menajerlerin sorumlu tutulması olduğu kaydedilen açıklamada, Avrupa'da Fransa, Hollanda ve Belçika, Amerika Kıtasında Arjantin, Meksika gibi ülkelerin liglerini tescil ederek yeni sezonun planlamalarına başladığı hatırlatıldı.

Pandemiden en çok etkilenen ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere'de liglerin başlama tarihi için Haziran - Temmuz ayları işaret edilirken, Türkiye'de ise 12 Haziran'da başlamasının planlandığı anımsatılarak, "Ancak burada asıl kararı başkanlar, yöneticiler, idareciler değil, sahada kora kor mücadele eden teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler vermeli. Şayet ligler başlayacak maçlar oynanacaksa; bu durumda tüm oyuncu gurupları ve teknik heyetleri tatmin edecek bir çözüm yolu bulunmalı ve mutlaka futbolcular ikna edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Takıma korona virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını duyururken, bir süredir sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'a korona virüs testi yapıldı. Yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, kulüp ve tesis çalışanları Kayacık Tesisleri'nde testten geçti. Test sonuçlarının ardından yeniden bilgilendirme yapılacağı bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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