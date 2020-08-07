Konyaspor'da yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk Açıklaması İttifak Holding Konyaspor'un tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk, "Bu takım Konya'mızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık.

İttifak Holding Konyaspor'un tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk, "Bu takım Konya'mızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu; hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım." dedi.

Kulluk, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan ve tek listeyle gidilen olağan genel kurulda, kulübün hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gelirlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Kulübün mali durumunun iyileştirilmesi için kentteki iş adamlarına çağrıda bulunan Kulluk, şöyle konuştu:

"Sanayicileri Konyaspor'a destek olmaya çağırıyorum. Konyaspor, yönetim kurulunun üzerindeki yükle, belediye başkanlarımızın üstündeki yükle gitmez. Bu çark tıkanır. İmece usulü, herkes üzerine yük alırsa biz bu çarkı çevirebiliriz. Benim ve yönetim kurulu üyelerinin kulüpten 17 milyon liranın üstünde alacağı var. İki yılda benden 1 milyonun üzerinde para çıktı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne belediyemizden ne yönetimimizden maddi yönde çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Gelin bunu hep beraber paylaşalım. Bu takım Hilmi Kulluk'un takımı değil ki. Bu takım Konya'mızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu; hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım."

"Mevcut borcumuz, yatıracağımız vergi dahil 158 milyon 970 bin lira"

Kulluk, kulübün mali durumuna ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Şu anki mevcut borcumuz, yatıracağımız vergi dahil 158 milyon 970 bin lira. Bu borç kapanır mı, 3 yılda kapatılamaz. Bu, bütün kulüplerin başında var. ya çok büyük bir şampiyonluk, başarıyla belirli bir kısmı kapanabilir. Ama kur ve bankadan dolayı, 3 yıl sonra buraya toplandığımızda, 'Kulluk kulübü batırdı, borç 300 milyon olmuş' buna herkes alışacak. Sırf biz değil bütün kulüpler aynı durumda."

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, konuşmasında kendisini yeniden göreve seçen delegelere ve yönetime destek verenlere teşekkür etti.

Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Ekrem Coşkun, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Mehmet Güven Öten, Kani Uğur Öncan, Muhammed Zahir Renklibay, Ali Kemal Işıkçeviren, Vahdi Karacaoğlu, Cengiz Yönet, Muammer Akın, Mehmet Akcan, Mehmet Orhan, Nuh Kaygısız, Hakan Faydasıçok ve Gökhan Çelik'ten oluştu.

Kaynak: AA