Konyaspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Konyaspor'da yeni sezon kombine kartları, stadyum gişelerinden ve internet üzerinden satışa çıktı.

Konyaspor'da yeni sezon kombine kartlarının satışı bugün saat 11.00 itibariyle başladı. Taraftarlar stadyum önündeki gişelerden ve internet üzerinden satışlara yoğun ilgi gösterdi. Kombinelerin satışa çıkmasıyla birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar, sıcak havaya rağmen gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İnternet üzerinden de satışlara ilgi gösteren Konyasporlular ilk 45 dakika içinde 4 bin 326 kombine kart satın aldı.

Konyaspor'un yeni sezon kombine kartlarının fiyatları ise şu şekilde:

"Batı Alt D Tribün bin 300 TL, Batı Alt C-E Tribün 850 TL, Batı Alt B-F Tribün 700 TL, Batı Alt A-G Tribün 500 TL, Batı Üst B-C Tribün 500 TL, Batı Üst A-D Tribün 300 TL, Doğu Alt D Tribün 600 TL, Doğu Alt A Tribün 150 TL, Doğu Üst D Tribün 500 TL, Doğu Üst E Tribün 300 TL, Doğu Üst B-F Tribün 200 TL, Doğu Üst A-G Tribün 150 TL ve kale arkası tribünler 100 TL." - KONYA

Kaynak: İHA