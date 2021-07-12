Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Haberler | Spor

- Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

- Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

KONYA - 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Oyuncular, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

İdmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Marin Anicic, Musa Çağıran, Alper Uludağ ile Serdar Gürler katılmadı.

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu

Djokovic, Wimbledon'daki 6. şampiyonluğuna ulaştı
Djokovic, Wimbledon'daki 6. şampiyonluğuna ulaştı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor
Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Burak Özçivit Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 13:37:32. #1.15#

title