Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

18.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:04
Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 7'ye 3 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Musa Çağıran, İbrahim Sehic, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic katılmazken, Jesse Sekidika fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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