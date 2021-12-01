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Konyaspor'da, Vanspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor'da, Vanspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında yarın Vanspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

KONYA (İHA) - Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında yarın Vanspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmanın ardından oynanan oyun ile tamamlandı.

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Konyaspor'da, Vanspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Konyaspor'da, Vanspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Konyaspor'da, Vanspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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