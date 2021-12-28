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Konyaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini Beşiktaş galibiyetiyle tamamlayan Konyaspor, Perşembe günü iç sahada Ümraniyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini Beşiktaş galibiyetiyle tamamlayan Konyaspor, Perşembe günü iç sahada Ümraniyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular antrenmanı sahada pas çalışması ve çabukluk hareketleri ile sürdürdü. İdman, çift kale maç ile sona erdi. - KONYA

Konyaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

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