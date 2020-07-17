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Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
17.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:02

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen turnuva maçlarıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı, Guilherme Sitya, Paolo Hurtado ile takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ katılmadı.

Kaynak: AA

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