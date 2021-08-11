Konyaspor'da sponsorluk anlaşması
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Konyaspor'da sponsorluk anlaşması

Konyaspor'da sponsorluk anlaşması
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Konyaspor Kulübü, Atiker ile bir yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Konyaspor Kulübü, Atiker ile bir yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Atiker Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgökçen, Konya'nın iki önemli markasının iş birliği sağladığını kaydetti.

Atiker'in 2021-2022 sezonunda forma göğüs sponsoru olduğunu aktaran Özgökçen, "Atiker'in göğüs sponsorluğu anlaşmasını akdedeceğiz. Malumunuz Atiker firması hem ülkemizde hem de uluslararası manada haklı itibar kazanmış, ün kazanmış, gurur duyduğumuz firmamızdır. Her daim Konyaspor'a en üst düzeyde destek vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Atiker Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker ise Konyaspor'a her zaman destek vereceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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