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Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı koşu çalışması ile tamamladı. Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Mpoku, Oğulcan Ülgün ile Artem Kravets ise antrenmanda yer almadı. - KONYA

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

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