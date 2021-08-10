Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
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Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaspor, Süper Lig'in ilk hafta maçında Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in ilk hafta maçında Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman pas çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ile devam eden antrenmanda 3 takıma ayrılan futbolcular dönüşümlü olarak turnuva maçları ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, tempolu koşu çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Farouk Miya ile Erdon Daci katılmadı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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