Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, 21 Haziran Pazar günü Sivasspor ile oynayacağı 28. hafta maçının hazırlıklarına bir günlük ara sonrasında yaptığı antrenmanla bugün başladı. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman; koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam etti. Gençlerbirliği maçında 11'de forma giyen oyuncular koşu ve açma-germe hareketleri ile antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale ile çalışmayı sonlandırdı. - KONYA

Kaynak: İHA