Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

07.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:08

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncuların katıldığı belirtildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın pas çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. İdmanın, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA