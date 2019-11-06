Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

06.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:04

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda oyuncular, çabukluk hareketleri ve 7'ye 4 pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA