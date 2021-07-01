Konyaspor'da sağlık kontrolleri başladı
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Konyaspor'da sağlık kontrolleri başladı

Konyaspor'da sağlık kontrolleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Konyaspor'da, futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Konyaspor'da, futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı.

2021-2022 sezonu hazırlıklarına Salı günü yaptığı antrenmanla başlayan Konyaspor'da oyuncular yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçmeye başladı. Takımda Guilherme Sitya, Amar Rahmanovic, Ahmet Karademir, Doğan Can Gölpek, Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan'ın Medicana Konya Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde kan ve idrar örnekleri alınırken, EKG ve akciğer grafikleri çekildi. Efor testine tabi tutulan oyuncular, ayrıca ortopedi ve dahiliye servislerinde de kontrollerden geçti.

Yeşil-beyazlılarda sağlık kontrolleri yarın da devam edecek.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor'da sağlık kontrolleri başladı
Konyaspor'da sağlık kontrolleri başladı
Konyaspor'da sağlık kontrolleri başladı
Konyaspor'da sağlık kontrolleri başladı
Konyaspor'da sağlık kontrolleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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