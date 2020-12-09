Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve topla oyunla devam eden idman, 5'e 5 dönüşümlü olarak oynanan maçlarla tamamlandı.

Antrenmanda, Artem Kravets takımdan ayrı fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm