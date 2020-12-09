Konyaspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor
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Konyaspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor

09.12.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:49
Konyaspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenman, topla oyun ile devam etti. Antrenmanda, Artem Kravets ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Oyuncular, 5'e 5 dönüşümlü olarak oynanan maçlarla antrenmanı tamamladı. - KONYA

Konyaspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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