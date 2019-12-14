Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
14.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:02
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, 10'a 10 taktik çalışma ile sona erdi.
Kaynak: AA
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