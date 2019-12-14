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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:02
Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, 10'a 10 taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: AA
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