Konyaspor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

02.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:23

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi. Takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Faruku Miya antrenmanda yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar

Kaynak: DHA