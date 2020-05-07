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Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
07.05.2020 23:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:34

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıkmada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Dün Kayacık Tesisleri'mizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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