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Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

İTTİFAK Holding Konyaspor'da koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
13.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:37

İTTİFAK Holding Konyaspor'da koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan COVID-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.

Yeşil beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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