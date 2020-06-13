Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
İTTİFAK Holding Konyaspor'da koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.
13.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:37
İTTİFAK Holding Konyaspor'da koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan COVID-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.Yeşil beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA