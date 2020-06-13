Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı İTTİFAK Holding Konyaspor'da koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.

İTTİFAK Holding Konyaspor'da koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan COVID-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.

Yeşil beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA