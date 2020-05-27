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Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

İttifak Holding Konyaspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
27.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:57

İttifak Holding Konyaspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İttifak Holding Konyaspor A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Kayacık Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

Açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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