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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

İTTİFAK Holding Konyaspor, HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

18.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:52
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

İTTİFAK Holding Konyaspor, Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma-çabukluk hareketleri ile başladı. 7'ye 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar

Kaynak: DHA
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