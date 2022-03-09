Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışması ile başladı. Futbolcular, sahada yapılan güç çalışmasının ardından savunma-hücum organizasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, yapılan çift kale maç ile tamamlandı. - KONYA