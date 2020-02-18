Haberler » Spor » Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Spor

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

18.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:43
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 7'ye 3 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.


Antrenmanda, tedavisine devam edilen Marin Anicic yer almazken, Farouk Miya ve Ali Karakaya ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler