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Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü

İTTİFAK Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

25.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:56
Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü

İTTİFAK Holding , Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 3 oyun ve topla oyun ile devam eden antrenman, dönüşümlü olarak iki grupta gerçekleştirilen taktik çalışma ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Faruku Miya katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı olarak çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar

Kaynak: DHA

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