Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

25.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:14

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 7'ye 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, dönüşümlü olarak iki grupta yapılan taktik çalışma ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Farouk Miya katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA