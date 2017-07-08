Konyaspor'da Kamp Dönemi

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu ilk etap hazırlıklarını Konya'da tamamlayan Konyaspor, Erzurum'da sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ikinci etap çalışmalarına start verdi.



Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi 1 Nolu sahada Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 grupta 5'e 2 oynayan futbolcular, aerobik koşu ve black rool rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Kalecilerden Serkan, Abdülaziz, Patrick Carlgren ve Enes ise kaleci antrenörü Hakan Polat gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. - KONYA