Konyaspor'da Jevtovic takımla çalışmalara başladı Konyaspor'un Trabzonspor ile geçen sezon oynadığı 33. hafta maçında sakatlanan Marko Jevtovic, uygulanan testler sonrasında takımla çalışmalara başladı.

Konyaspor'un Trabzonspor ile geçen sezon oynadığı 33. hafta maçında sakatlanan Marko Jevtovic, uygulanan testler sonrasında takımla çalışmalara başladı.

'Konyaspor Kulübü Sahaya Dönüş Protokolleri' gereğince testleri tamamlanan ve test sonuçları iyi çıkan Marko Jevtovic, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamladı. Yeşil-beyazlı oyuncu Konyaspor'un sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı. - KONYA

Kaynak: İHA