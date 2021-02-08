Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

08.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:39
Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

İTTİFAK Holding Konyaspor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

İTTİFAK Holding Konyaspor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de son haftalarda kötü sonuçlar alan Konyaspor'da gözler Teknik Direktör İsmail Kartal'a çevrilmiş ve taraftar da sosyal medyadan deneyimli çalıştırıcının istifasını istemişti. Dün deplasmanda oynanan ve 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından yeşil-beyazlı yönetim ile Kartal bir araya geldi. Görüşmede kulüp ile İsmail Kartal sözleşmenin karşılıklı feshine karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Barış Manço Acun Ilıcalı Selami Şahin Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Serdar Aziz Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Cuma İzmir Twitter Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 15:39:38. #1.16#
title